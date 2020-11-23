الموارد تعلن خزن مياه السيول القادمة بأهوار ميسان وواسط

2020/11/23 | 16:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص…

اعلنت وزارة الموارد المائية، الاثنين، عن خزن جميع مياه السيول القادمة من دول الجوار في اهوار ميسان وواسط، مؤكدة ان جميع السدود الترابية متينة وقادرة على الصمود.

وقال المتحدث باسم الوزارة عون ذياب لـ/المعلومة/ ان “الكوادر الهندسية التابعة للوزارة قامت بحملة لتدعيم كافة السدود الترابية في عموم المحافظات قبل موسم الامطار”.

واضاف ان “السدود وضعها مطمئن وقادرة على الصمود امام السيول “، مشيرا الى ان “هناك كميات من السيول دخلت الى البلاد لكنها قليلة”.

واوضح ذياب انه “تم خزن جميع مياه السيول القادمة باهوار محافظتي ميسان وواسط للاستفادة منها ضمن الخزين المائي”.انتهى25و

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