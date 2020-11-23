مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية ويرفع جلسته

2020/11/23 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انهى مجلس النواب، الإثنين، 23 تشرين الثاني، 2020، تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية، ليرفع جلسته فيما بعد إلى اشعار اخر.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس النواب انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون جرائم المعلوماتية".

وفي وقت سابق، استأنف مجلس النواب، الاثنين (23 تشرين الثاني 2020)، جلسته الـ 23 برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إن "الحلبوسي استأنف أعمال الجلسة رقم 23 من الدورة النيابية الرابعة السنة التشريعية الثالثة الفصل التشريعي الأول".

وأول أمس السبت، افتتح مجلس النواب اعمال جلسته الـ23 برئاسة الحلبوسي، استضاف فيها وزير التعليم العالي والكادر المتقدم بالوزارة.

وناقش البرلمان عدد من القوانين ومشاريع القوانين خلال جلسة السبت الماضي، ضمن جدول أعمال جلسته الـ 23.

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