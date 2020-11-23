2020/11/23 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية، التابعة للتيار الصدري، اليوم الاثنين، تأجيل انطلاق تظاهرة إلى يوم الجمعة المقبل.

وذكرت اللجنة، في بيان تلقته (بغداد اليوم): "وتشاء الحكمة الالهية أن تتزامن المظلومية الكبرى لمولاتنا فاطمة الزهراء (عليها السلام) مع مظلومية احفادها من آل الصدر الكرام، وليكون نصرنا للقائد السيد مقتدى الصدر امتدادا لنصرة أولياء الله جل جلاله، لذا تقرر تأجيل التظاهرات المؤيدة للقائد السيد مقتدى الصدر في عموم العراق الى يوم الجمعة القادمة 11/27 الساعة الثالثة عصرا وبنفس التوجيهات والاجراءات المعلن عنها".

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق من، اليوم الاثنين، انطلاق تظاهرة يوم غد الثلاثاء في ساحة التحرير وسط بغداد وعموم المحافظات باستثناء محافظتين.

ودعت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم) لتظاهرة يوم غد في عموم المحافظات باستثناء محافظتي النجف وكربلاء.

أدناه نص الدعوة

نحن مدعوون لنصرة وتأييد الزعيم العراقي القائد السيد مقتدى الصدر، كما كنّا في كل المواطن..



لأجل طاعة الله سبحانه وحفظا للدين والمذهب والوطن.

فنهيب بكل المواطنين نساء ورجالا شيبا وشبابا..



والدعوة لجميع الكوادر والمثقفين والمنظمات والإعلام للمشاركة الفاعلة في وقفة التأييد لقائد الإصلاح سماحة السيد مقتدى الصدر(أعزه الله)، والتي ستنطلق يوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني، في (ساحة التحرير) الساعة الثالثة عصرا، وسائر المحافظات كل ضمن محافظته، باستثناء محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة.

ونؤكد على الجميع بالتالي:

1- اتخاذ كافة الإجراءات الصحية وأهمها التباعد وارتداء الكفوف والكمامات.

2- فليكن قدومكم إلى التحرير بأهازيج عراقية تتغنى بحب الوطن وحب آل الصدر الكرام.

3- رفع العلم العراقي.

(فلتكن نعم الطاعة ، ولنكن نعم الطائعون)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التيار الصدري يؤجل تظاهرات الغد واللجنة المشرفة تتحدث عن السبب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التيار الصدري يؤجل تظاهرات الغد واللجنة المشرفة تتحدث عن السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).