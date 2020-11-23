العراق يسجل ارتفاعاً بعدد وفيات وإصابات كورونا

2020/11/23 | 16:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي اليوم.

وسجل الموقف ارتفاعاً بعدد الاصابات من 1766 حالة امس إلى 2136.

وبلغ عدد الوفيات اليوم 39 فيارتفاع ثان عن عددها امس والذي بلغ 33 حينها.

وبلغ عدد المتعافين اليوم 2022 .

في الخبر تفاصيل عن ما سجلته كل محافظة عراقية من عدد وفيات واصابات وحالات تعافٍ.

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