اللجنة المشرفة على تظاهرات انصار السيد الصدر ترجىء تظاهرات الغد الى الجمعة المقبلة

2020/11/23 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اعلنت اللجنة المشرفة على تظاهرات انصار السيد مقتدى الصدر تأحيل تظاهرات الغد الى الجمعة المقبلة .وقالت اللجنة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه : تشاء الحكمة الالهية أن تتزامن المظلومية الكبرى لمولاتنا فاطمة الزهراء (عليها السلام) مع مظلومية احفادها من آل الصدر الكرام وليكون نصرنا للقائد السيد مقتدى الصدر امتدادا لنصرة أولياء الله جل جلاله لذا تقرر تأجيل التظاهرات المؤيدة للقائد السيد مقتدى الصدر في عموم العراق الى يوم الجمعة القادمة ١١/٢٧ الساعة الثالثة عصرا وبنفس التوجيهات والاجراءات المعلن عنها./انتهى9

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