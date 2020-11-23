بالوثيقة ... لجنة التربية النيابية تطالب وزارة التربية بالموافقة على قرار (الدور الثالث) لطلبة الصف السادس الإعدادي

2020/11/23 | 16:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ طالب رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري وزارة التربية بالموافقة على قرار (الدور الثالث) لطلبة الصف السادس الإعدادي./انتهى9

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