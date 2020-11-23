2020/11/23 | 16:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2202 حالة تعافي من الوباء، في حين سجلت مختبراتها 2136 إصابة بفيروس كورونا فيما بلغت حالات الوفاة 38 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم العراق.وفي ادناه جدول يبين التوزيع الجغرافي لحالات الشفاء والاصابات والوفيات:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن تسجيل 2202 حالة شفاء من كورونا في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة المركز الخبري الوطني.

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