تعليق سعودي رسمي على خبر لقاء محمد بن سلمان ونتانياهو

2020/11/23 | 16:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنكر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان لقاء ولي العهد محمد بن سلمان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

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