التعليم المنزلي يؤثر على الصحة العقلية للطلاب

2020/11/23 | 16:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة..

في ضوء اللوائح طويلة الأمد المتمثلة في تقديم دروس للطلاب الأكبر سناً عبر الإنترنت فقط، يرى خبراء في إيطاليا أن لهذا تأثيراً على نمو الأطفال.

وقال الطبيب النفسي ماسيمو دي جيانانتونيو في روما، إن وضع الدراسة في المنزل له تأثير على الحالة العقلية والنمو الشخصي للطلاب.

وأوضح الطبيب أن الخلط بين الحقيقي والافتراضي يزداد لدى الشباب المتأثرين بالفعل بالتكنولوجيا والوسائط الرقمية، مشيراً إلى أنه من المعتقد أن هذا يمكن أن يبطئ الوقت الذي تستغرقه مرحلة النضج والاستقلالية وتنمية الشعور بالمسؤولية.

ويعارض طلاب في عديد من المدن الإيطالية ما يسمى التعليم المنزلي.

وفي روما وتورينو، اعتصم عشرات الشباب أمام مدارسهم خلال الـ14 يوماً الماضية، للمطالبة بالسماح لهم مرة أخرى بتلقي حصصهم الدراسية بالحضور الشخصي في المدرسة.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد في إيطاليا إلى 41.‏1 مليون حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة «جونز هوبكنز» ووكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 49823 حالة، في حين بلغ عدد المتعافين من مرض «كوفيد- 19» الناجم عن الإصابة بالفيروس 553 ألفاً و98 شخصاً.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد قبل نحو 42 أسبوعاً.



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