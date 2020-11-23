أسعار النفط تواصل مكاسبها بدعم آمال لقاح

2020/11/23 | 16:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الإثنين، بدعم آمال اللقاح المحتمل للوباء.

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