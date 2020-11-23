القيمة السوقية للعملات المشفرة ترتفع 27 مليار دولار في 24ساعة

2020/11/23 | 16:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: واصلت العملات المشفرة ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتربح حوالي 27 مليار دولار، مع مكاسب قوية في قائمة الخمسة الكبار.

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