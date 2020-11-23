إقليم كردستان يسجل انخفاضاً ملحوظاً بحصيلة الإصابات اليومية

2020/11/23 | 16:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الاثنين، تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تسجيل 164 حالة شفاء من الجائحة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2020)، إن "الإصابات الجديدة توزعت الإصابات الجديدة بالفيروس كما يلي: أربيل 152، السليمانية 128، دهوك 178، حلبجة 6، كرميان 16، رابرين 8".

وأضافت أن "حالات الشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 164 حالة متوزعة كما يلي: أربيل 114، السليمانية 6، دهوك 1، حلبجة 11، كرميان 32".

واشارت الى أن "مستشفيات إقليم كوردستان سجلت 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا توزعت كما يلي: أربيل 6، السليمانية 6، دهوك 3، حلبجة 1، كرميان 2، رابرين 3"، مبينا أنه "بهذا يرتفع عدد الإصابات الكلي في هموم إقليم كوردستان إلى 93921 حالة منها شفاء 58105، ووفاة 3015 حالة".

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