جهاز مكافحة الإرهاب يوجه 'ضربة موجعة' لداعش في السليمانية (صورة)

2020/11/23 | 16:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الاثنين، اعتقال قيادي في تنظيم داعش بعملية نوعية وتنسيق مشترك مع أسايش محافظة السليمانية.

وقال الجهاز في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (23 تشرين الثاني 2020)، انه "بعملية نوعية تستند على معلومات دقيقة ومتابعة رصينة وتنسيق مشترك مع أسايش محافظة السليمانية.



جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على القيادي الإرهابي المجرم (و.ف) والذي يشغل منصب قيادي في عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف البيان، ان "جهاز مكافحة الإرهاب سيعلن عن المزيد من الضربات الموجعة التي تقصم ظهر عصابات داعـش والتي ستثلج قلوب الشعب العراقي مطلع الأيام المقبلة".

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