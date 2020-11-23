2020/11/23 | 17:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر امير دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما بقانون تعديل قانون الشركات، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات.

التالي

منذ ساعة واحدة

روسيا تأسف لانسحاب أمريكا من الأجواء المفتوحة

منذ ساعتين

الصين ترفض أي علاقات عسكرية أمريكية مع تايوان

منذ 5 ساعات

كورونا حول العالم…1.3 مليون وفاة و58.6 مليون إصابة

منذ 5 ساعات

إيران تدخل مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم

منذ 18 ساعة

إيران: دخلنا مرحلة جديدة من تخصيب اليورانيوم

منذ 19 ساعة

رئيس مقر بايدن يكشف كيف سيجري تنصيبه

منذ 20 ساعة

سلاح صيني لمواجهة الدولار

منذ يوم واحد

السعودية تعدل كلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور

منذ يوم واحد

الرئيس الصيني يتعهد بمساعدة الدول النامية على تطوير لقاحات بأسعار معقولة

منذ يوم واحد

فرنسا تبدأ تخفيف قيود كورونا على ثلاث مراحل

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات تعتمد تعديلات على قانون تملك الأجانب للشركات في البلاد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات تعتمد تعديلات على قانون تملك الأجانب للشركات في البلاد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).