تسجيل 2136 اصابة جديدة بكورونا في عموم العراق

2020/11/23 | 17:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع قليل بإصابات فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في الموقف الوبائي اليومي للجائحة، إنه "تم تسجيل 2136 إصابة جديدة و2202 حالة شفاء، و38 وفاة".

وارتفع إجمالي الإصابات الى 537457، وحالات الشفاء إلى 467654، والوفيات الى 11996.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة

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