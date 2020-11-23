2020/11/23 | 17:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – قررت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية في العراق، يوم الاثنين، تأجيل التظاهرات المؤيدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى يوم الجمعة المقبل.وقالت اللجنة في بيان ، إن الحكمة الالهية تزامنت مع المظلومية الكبرى لمولاتنا فاطمة الزهراء (عليها السلام) مع مظلومية احفادها من آل الصدر الكرام، وليكون نصرنا للقائد السيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل تظاهرات الصدريين الى الجمعة المقبلة المركز الخبري الوطني.

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