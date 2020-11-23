2020/11/23 | 17:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا / وقع اكثر من 100 نائب عن كتل مختلفة ، طلبا رسميا الى رئاسة مجلس النواب لاستضافة وفد من حكومة اقليم كردستان عن صادرات بيع النفط وعقود الشركات بمافيها عقد بيع النفط الى الجارة تركيا لمدة 50 عاما .وطالب النواب الموقعون باستضافة رئيس حكومة اقليم كردستان ووزير النفط الاتحادي ، ووزير النفط والثروات الطبيعية في حكومة الاقليم ومدير شركة توزيع النفط الوطنية سومو ، في مجلس النواب لتوضيح الاتفاقية مع تركيا وابعادها الاقتصادية والامنية ./انتهى5

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق ... تواقيع نيابية لاستضافة وفد من حكومة اقليم كردستان عن صادرات النفط وعقود الشركات) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق ... تواقيع نيابية لاستضافة وفد من حكومة اقليم كردستان عن صادرات النفط وعقود الشركات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).