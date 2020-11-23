لجنة الثقافة النيابية تؤكد اهمية إنتقاء الكلمة والإبتعاد عن المعاني المثيرة للكراهية ....و إبراز الروح الوطنية في قصائد الشعراء

2020/11/23 | 17:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ اكدت لجنة الثقافة والسياحة والاثار في مجلس النواب على القصيدة الرصينة و إنتقاء الكلمة و الإبتعاد عن المعاني التي تثير البغض والكراهية و إبراز الروح الوطنية و زرع المحبة والسلام بين أبناء الشعب الواحد.وبينت رئيس اللجنة سميعة الغلاب والاعضاء اثناء استضافة رئيس وأعضاء جمعية الادباء الشعبيين اليوم في مقر اللجنة بمبنى البرلمان أن اللجنة ستتابع عمل الجمعية وستدعم انتخابات الفروع في جميع المحافظات، بعد إصدار القضاء الحكم لصالح الجمعية والإقرار بقانونيتها، وفق أحكام القانون واكتساب القرار الدرجة القطعية، مشيرة إلى اللجنة تتعامل مع الجميع بمسافة واحدة، وتدعم المنظمات والمؤسسات والنقابات كافة وفق مبادىء القوانين النافذة، والالتزام بقرارات القضاء./انتهى9

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