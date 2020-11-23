العراقي رزاق فرحان في حوار حصري يكشف حظوظ بلاده ببلوغ مونديال قطر

2020/11/23 | 17:13 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرحان شارك مع منتخب العراق في أولمبياد أثينا (Getty)

يعتبره الكثيرون أحد أبرز نجوم خط الهجوم الذين حملوا قميص منتخب العراق في السنوات الأخيرة، فهو هداف تألق في 90 مباراة دولية مع "أسود الرافدين"، وخاض عدة تجارب احترافية في الملاعب القطرية والأردنية والبحرينية، قبل اعتزاله ودخوله عالم التدريب.



رزاق فرحان نجم الكرة العراقية، في ضيافة "العربي الجديد" بلقاء حصري...

-كيف تقيم مسابقة الدوري العراقي بعد تداعيات أزمة كورونا؟

جميع الدوريات بالعالم تأثرت في البداية وكان الأداء سلبيا في أغلبها، ومع استمرار الوقت عادوا لمستواهم المعهود.



وكذلك الدوري العراقي بدأ بشكل سيئ وسيتصاعد مع مرور الوقت.



وكذلك هذا انعكس على المنتخب الوطني خلال مواجهاته الودية الأخيرة.

- من تراه المرشح الأبرز لحصد لقب الدوري العراقي؟

الترشيح صعب حاليا، لكن أرى أن الأندية المؤسساتية هي الأقرب للقب، وكذلك الأندية الكبيرة، مثل الشرطة والجوية الزوراء، وبعض أندية المحافظات التي من الممكن أن يكون لها دور في المنافسة.

-كيف ترى مشوار المدرب السلوفيني كاتانيتش مع المنتخب العراقي؟

كاتانيتش كان دوره مؤثرا مع المنتخب ونجح في تحقيق نتائج إيجايبة.



يجب منحه الفرصة كاملة، كون مدربي المنتخبات يحتاجون للوقت الكافي للوصول إلى الاستقرار ومن ثم النتائج الجيدة.



وأتوقع هذا ما سيحصل معه.



بدوري أتمنى له التوفيق كونه مدربا شابا وطموح.

- هل من الممكن أن يذهب "أسود الرافدين" بعيدا ويبلغون مونديال قطر 2022؟

وجود منتخبنا في مونديال قطر أمر وارد جدا، كون الفرصة مؤاتية في الوقت الحالي، من خلال 4 مقاعد ونصف من أصل 10 فرق، لكن الأمر يحتاج إلى الصبر والتخطيط، ومع بعض الحظ من الممكن أن نكون في المونديال القادم.

- على اعتبار أنك كنت أحد أبرز هدافي المنتخب العراقي، من تراه المهاجم الأفضل في الوقت الحالي؟

أرى أن علاء عباس ومهند علي (ميمي) هما أفضل مهاجمين بالعراق في الوقت الحالي، إضافة إلى محمد داود.



حاليا الكرة العراقية تحوي مهاجمين مميزين.

- حرصت على وجود المخضرم نور صبري في تشكيلة فريقك نفط ميسان هذا الموسم..



ما السر في ذلك؟

نور أحد أبرز الحراس الذين أنجبتهم الكرة العراقية.



الحارس ليس مثل اللاعب كونه لا يحتاج للياقة في كل وقت..



لكن الخبرة هي التي تلعب الدور الأكبر معه، وهذا شاهدناه جليا مع المصري عصام الحضري، ومن الممكن أن تنجح التجربة مع نور صبري.

- خضت تجارب احتراف في أندية الشمال وقطر بدولة قطر..



ما هي توقعاتك لمونديال 2022 فيها؟

أتوقع أن قطر ستنجح في تنظيم المونديال بشكل مبهر، كونها تملك الإمكانيات التي تؤهلها لذلك، إضافة إلى المسؤولين الذين يحرصون على إظهار بلدهم بأبهى حلة، وهذا الشيء نلمسه من خلال جميع البطولات التي نظمتها الدوحة في الفترة الأخيرة، مثل دوري أبطال آسيا، وهذه كلها مؤشرات إلى نجاحها في العرس الأهم..



نتمنى كل التوفيق لهم لدورهم البارز في دعم الرياضة العراقية في جميع الأوقات.

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