الخدمات النيابية تطالب باقالة مدير مجاري بغداد لتقصيره الواضح في عمله

2020/11/23 | 17:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

طالبت لجنة الخدمات وشؤون الاعمار النيابية ، امين بغداد باقالة مدير مجاري بغداد لتقصيره الواضح في عمله، بعد اول موجة لهطول الامطار التي شهدتها العاصمة صباح السبت الماضي.

وقال رئيس اللجنة النائب وليد السهلاني في تصريح خاص لمراسل ” خبر برس “،ان ” محيط العاصمة بغداد تتحمل مسؤوليتها محافظة بغداد وهي تعاني الكثير من تردي ونقص الخدمات والبنى التحتية “.

واضاف ، ان ” امين بغداد استلم مهامه قبل 25 يوم فقط وهو لايتحمل المسؤولية “، مبينا ان ” مسؤولية امانة بغداد تبدأ من وجود خطة ملموسة للعمل الخدمي ، ونحن في الجهة الرقابية نساند عملهم “.

واكد السهلاني ” طالبت رئيس الوزراء ابعاد منصب امانة بغداد عن كل المهاترات والصراعات السياسية ، لان الامانة تحتاج الى ان يأتي الامين من رحم مؤسسة الامانة لمعرفة تفاصيل العمل الخدمي والنهوض بالبنى التحتية للعاصمة “.

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