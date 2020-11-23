نتانياهو يرفض التعليق على أنباء زيارته للسعودية

2020/11/23 | 17:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، التعليق على تقارير إعلامية حول قيامه زيارة إلى السعودية، ولقاء ولي العهد، محمد بن سلمان.

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