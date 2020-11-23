2020/11/23 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والافتاء الغاء اتفاق الوقفين السني والشيعي حول أملاك وزارة الأوقاف الملغاة

وأكد المجمع في بيان أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر أمرا بعدم المضي بالاتفاق المشترك بين الوقفين بشأن تنظيم أملاك وزارة الأوقاف الملغاة، الذي وجهت به الأمانة العامة لمجلس الوزراء، استجابة لمطلب علماء العراق الذي قدموه لرئيس الحكومة قبل أيام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجمع الفقهي: الكاظمي أصدر أمرا بإيقاف قرار الوقفين بشأن أملاك وزارة الأوقاف) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجمع الفقهي: الكاظمي أصدر أمرا بإيقاف قرار الوقفين بشأن أملاك وزارة الأوقاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).