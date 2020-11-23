برلماني كردي يحذر من “انفلات أمني” في الإقليم يستهدف الفقراء والناشطن

2020/11/23 | 17:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/السليمانية..

حذر عضو برلمان كردستان عن حراك الجيل الجديد دياري أنور، الاثنين، من “انفلات أمني” في الإقليم، مؤكدا عدم وجود أجهزة أمنية مستقبلة في تلك المناطق.

وقال أنور لـ /المعلومة/ إن “الأجهزة الأمنية تتبع لأحزاب السلطة وتاخذ القرارات من مسؤولي الأحزاب، ولا وجود لأجهزة مؤسساتية تعمل داخل الإقليم”.

وأضاف، “حذرنا سابقا من وجود انفلات أمني في مناطق إقليم كردستان، واعتداء على الفقراء والناشطين وانعدام للحريات، وماجرى يوم أمس يعكس حالة هذا الانفلات والاستهتار من قبل الأجهزة الحزبية”.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قيام مجموعة مسلحة بالزي الأمني بالاعتداء على صاحب مطعم يوم أمس في مدينة السليمانية.



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