كومان يستبعد ميسي من تشكيلة برشلونة لمواجهة دينامو كييف

2020/11/23 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {رياضية: الفرات نيوز} قرر مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، استبعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، من قائمة "البارسا" المسافرة إلى أوكرانيا لمواجهة دينامو كييف، غدا الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

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