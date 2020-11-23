وطني السلة يبدأ مرحلة الاعداد لمواجهة البحرين

2020/11/23 | 17:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

بدأ المنتخب الوطني بكرة السلة، مرحلة الاعداد لمواجهة البحرين في التصفيات الاسيوية.

وقال رئيس اتحاد السلة حسين العميدي لـ /المعلومة/ إن “المنتخب الوطني بكرة السلة، انهى معسكره الثاني في تركيا وتوجه الى البحرين تحضيراً لمواجهة اصحاب الارض”.

واوضح أن “المنتخب الوطني اصبح في كامل الجاهزية لمواجهة البحرين، حيث نطمح الى تحقيق الانتصار لتحسين وضع اسود الرافدين في التصفيات الاسيوية”.

يذكر ان المنتخب الوطني سيواجه البحرين في الـ26 من الشهر الحالي بالتصفيات الاسيوية.



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