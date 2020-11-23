مصدر يكشف حقيقة وصول 10 آلاف من عناصر الجيش العراقي إلى سنجار

2020/11/23 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

كشف مصدر امني، الاثنين (23 - 11 - 2020)، حقيقة وصول قوة من الجيش العراقي إلى محافظة نينوى للانتشار في قضاء سنجار قوامها 10 الاف عنصر

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "الانباء التي تحدثت عن وصول قوة من الجيش الى سنجار، غير صحيحة، وماوصل هو فقط 3 الوية من الشرطة الاتحادية بحدود 550 عنصراً انتشروا على جهة الشريط الحدودي مع سوريا".

وأضاف، "قضاء سنجار لا يوجد فيه أي انتشار للجيش العراقي حتى الآن".

وفي وقت سابق ، ذكرت مواقع كردية الى وصول 10 الاف عنصر من الجيش العراقي الى سنجار في اطار مخطط متفق عليه بين بغداد وأربيل.

وتداولت بعض وسائل الاعلام انباءً تفيد بان عدداً من مناطق قضاء سنجار شهدت غلقاً للطرقات، من الساعة 12 من ليلة الخميس الماضي، إلى ساعة 4 من فجر الجمعة، تم خلالها قطع خدمة الانترنت وشبكات الهاتف النقال، حيث تم انتشار قوات امنية في مناطق خانصور والحيالي ومركز البعاج.

وفي 9 أكتوبر، أُبرم اتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل لإدارة سنجار بصورة مشتركة، وإخراج كافة الجماعات المسلحة منها، تمهيداً لعودة النازحين.

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