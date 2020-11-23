الجبهة العربية بكركوك تدعو وزير التعليم العالي للتدخل بعد ’’استبعاد’’ أحد عمداء الكليات

2020/11/23 | 17:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

أصدرت الجبهة العربية في كركوك ، الأثنين 23-11-2020، بياناً بعد قرار بتغيير أحد عمداء الكليات من المكون العربي.

وقالت الجبهة في بيانها "في الوقت الذي تحرص فيه إدارة محافظة كركوك على استقرار المحافظة سياسيا وامنيا وخدميا , والذي انعكس بشكل ايجابي على جميع المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة التعليمية، إلا إننا فوجئنا باستبعاد احد عمداء كليات جامعة كركوك من المكون العربي من منصبه , لأسباب غير دقيقة ومضللة وبحجج واهية تتنافى مع المنطق والسياقات العلمية والإدارية ".

واضافت "وحيث إننا طيلة هذه الفترة كنا حريصين على دعم التوازن القومي بين المكونات , وبالرغم من الدعم اللامحدود من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم واستقرار جامعة كركوك بصورة مباشرة وفعالة , وخاصة من قبل معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور نبيل عبد الصاحب المحترم".

ودعت الجبهة إلى إجراء تغيير على إدارة جامعة كركوك لكون الإدارة الحالية بدأت تنتهج سياسة غير محايدة تؤثر على السلم والتعايش الأهلي والمجتمعي وعلى التوازن في المحافظة ".

وأكدت الجبهة إن "منصب رئيس جامعة كركوك لم يسند لأبناء المكون العربي منذ عام 2004 ولحد الآن , وهذا فيه إقصاء وتهميش واضح لأبناء مكوننا , لذلك نطالب بإسناد منصب رئيس جامعة كركوك لأحد أبناء المكون العربي الذي لديه الكثير الأساتذة المؤهلين الذين لديهم شهادات عليا و بدرجات وألقاب علمية عالية ".

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