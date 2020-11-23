نادي الحلة يفوز على البلدي لكرة القدم باول مباراة لدوري أندية بابل

2020/11/23 | 17:40 - المصدر: وكالة نينا

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الحلة/نينا/فاز فريق نادي الحلة لكرة القدم اليوم الاثنين على فريق نادي البلدي بثلاثة اهداف مقابل لا شيء في أول مباراة لدوري أندية بابل لكرة القدم.وقال سجاد المعموري مدير اعلام نادي الحلة"أن فريق نادي الحلة فاز اليوم الاثنين على فريق نادي البلدي بثلاثة اهداف مقابل لا شيء في مباراة جمعتهما بملعب الكفل جنوب الحلة وهي أول مباراة لدوري أندية بابل لكرة القدم.واضاف أن الفوز سيمنح الفريق روحا معنوية عالية للإستمرار بالفوز بمباريات الدوري"./انتهى

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