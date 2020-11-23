وزارة العمل : تأجيل موعد فتح دور الحضانة الى أشعار اخر

2020/11/23 | 17:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / نينا/ اعلنت وزارة العمل عن تأجيل موعد فتح دور الحضانه كافة الى وقت اخر سيعلن عنه لاحقا.



واكدت وكيل وزارة العمل الدكتورة عبير الجلبي بحسب بيان للوزارة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /نسخة منه : على اصدار الوزارة اعمام بالتريث بفتح دور الحضانة كافة وذلك لاستمرار تسجيل حالات الاصابة بجائحة كورونا حسب تقرير وزارة الصحة./انتهى9

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