النجباء: حكام العرب يستبقون كيان الاحتلال في الزوال

2020/11/23 | 17:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رداً على نبأ لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس وزراء كيان الاحتلال،بنيامين نتنياهو أكد الشيخ علي الاسدي رئيس المجلس السياسي للنجباء على أن ح...

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