هل سيذهب البرلمان لاقتراض جديد اذ لم ترسل موازنة 2021 سريعا؟

2020/11/23 | 17:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

بينت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، الالية التي ستتبعها لمواجهة خطر تأمين الرواتب للعام المقبل في حال تأخر ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 من قبل الحكومة.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “مجلس النواب لن يصوت على اي اقتراض جديد لتأمين الرواتب خلال الاشهر الاولى من العام المقبل”، لافتا الى ان “الحكومة ملزمة بارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لمجلس النواب سريعا لتفادي الازمة”.

واضاف ان “مجلس النواب سيعمل بشكل سريع على قراءة الموازنة ودراستها متى ما وصلت الى اليه من قبل الحكومة”، مبينا ان “الموازنة يجب ان تصل قبل شهر ونصف من نهاية العام الحالي لغرض مناقشتها ودراستها وفي حال لم تصل بهذا الموعد فان البرلمان سيبذل جهدا كبير لاتمامها بوقت قصير”.

وتابع ان “رواتب الموظفين هي خط احمر لا يمكن المساس بها او تخفيضها بسبب الازمة الحالية ومن مسؤولية الحكومة ايجاد الحلول الازمة لانهاء الازمة”.



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