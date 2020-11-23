امرأة تجبر رجلاً على دفع 3 آلاف دولار مقابل عدم نشر صوره “الخادشة للحياء”

2020/11/23 | 17:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، إعادة مبلغ ثلاثة آلاف دولار إلى شخص من مبتزة مقابل عدم نشر صورته “الخادشة للحياء” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة المجتمعية في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه إنها تمكنت من إعادة مبلغ 3 آلاف دولار إلى أحد الأشخاص الذين تعرضوا لابتزاز إلكتروني من قبل إحدى النساء، التي ساومته بنشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية.

وجاءت العملية على خلفية مناشدة تلقتها المجتمعية من أحد الأشخاص لتعرضه لابتزاز إلكتروني من قبل إحدى النساء حيث أجبرته على دفع مبلغ ثلاثة آلاف دولار مقابل عدم نشر صوره الخادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد وجه مدير الشرطة المجتمعية شعبة التنسيق العشائري بالتحرك والتحري عن المبتزة وتحديد موقعها بالتعاون مع الملاكات الاختصاصية في دائرة العلاقات والاعلام، حيث تمكنت المفرزة المشتركة من الوصول إلى المبتزة وإعادة المبلغ إلى الضحية، ومسح محتوى الابتزاز، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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