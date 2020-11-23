إطلاق الرواتب التقاعدية للعمال المضمونين لشهرين

2020/11/23 | 17:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاحد، عن إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهري تشرين الثاني وكانون الاول.

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