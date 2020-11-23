إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهري تشرين الثاني وكانون الاول

2020/11/23 | 17:52 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهري تشرين الثاني وكانون الاول من العام ٢٠٢٠.

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