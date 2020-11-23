2020/11/23 | 17:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني بوتيرة قوية أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليسجل أعلى مستوى في أكثر من شهرين، مع آمال صفقة البريكست، ولقاح كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى منذ أوائل سبتمبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).