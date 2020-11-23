صرف رواتب ’العمال المتقاعدين المضمونين’ لشهري تشرين الثاني وكانون الأول

2020/11/23 | 17:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين في بغداد والمحافظات لشهري تشرين الثاني وكانون الاول من العام 2020، فيما دعت المشمولين الى التوجه نحو مراكز الصرف لاستلام مستحقاتهم.



وبينت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2020)، ان "الدائرة وبإشراف مباشر من قبل الوزير الدكتور عادل الركابي استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق ٢٣-١١-٢٠٢٠".

واضافت ان "الدائرة استنفرت جهودها لاطلاق الرواتب في موعدها نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها البلاد التي انعكست سلباً على واقع الحياة الاجتماعية للاسر العراقية على الخصوص شريحة العمال المضمونين".

ودعت الوزارة بحسب البيان "المستفيدين الى مراجعة مراكز الصرف لاستلام مستحقاتهم مبينة انها ستستمر وفق هذا المنهج دون ان يكون هنالك تأخيراً في موعد الصرف".

وأوعز وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي، الاثنين، إلى الشركة العامة لسكك حديد العراق بصرف الرواتب لموظفي السكك في المناطق المحررة التي طالت مناطقهم الاعمال الارهابية.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (23 تشرين الثاني 2020)، ان "الاستجابة جاءت بجهود ومتابعة حثيثة ومخلصة لهذا الملف من قبل مدير عام السكك الاستاذ طالب جواد كاظم الحسيني".

واضاف البيان ان "المدير العام وجه القسم المالي والاقسام المعنية في الشركة بالصرف على وجه السرعة وتوزيعها على مستحقيها من الموظفين في المناطق المحررة".

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