2020/11/23 | 17:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 19 دقیقة

771 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

قدرت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، حجم الأموال المجمدة في البنوك الخارجية، مشددة على ضرورة الوصول إليها واسترجاعها، خاصة وانها تعد أسهل وسيلة للحصول على الأموال والخروج من الأزمة الحالية.

وذكر مقرر اللجنة، أحمد الصفار، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (23 تشرين الثاني 2020)، إن "هناك تقديرات ولا توجد أرقام دقيقة، لكن الغالبية تشير ان حجم الأموال خارج العراق، لاتقل عن 500 مليار دولار".

وأضاف الصفار، أن "عملية الوصول للأموال في الخارج ضرورية جدا، حيث يفترض أن يكون هناك تحرك من قبل الحكومة لاسترجاعها، خاصة وانها تعد أسهل وسيلة للحصول على الأموال والخروج من الأزمة".

وتابع، أن "في حال توفر المعلومات عن أماكن وجود الأموال، وبأي الأسماء مسجلة، وفي أي البنوك، بإمكان الحكومة اللجوء للمساعدة الدولية لاستعادة تلك الأموال".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: هذه أسهل وسيلة للحصول على الأموال والخروج من الأزمة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: هذه أسهل وسيلة للحصول على الأموال والخروج من الأزمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).