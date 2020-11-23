علامة على عدم لحاق بنزيما بموقعة إنتر ميلان

2020/11/23 | 18:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بات كريم بنزيما نجم ريال مدريد، مهددا بالغياب عن مباراة إنتر ميلان، المقرر لها الأربعاء المقبل، بمنافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أن ريال مدريد بدأ أمس الأحد استعداداته لمباراة إنتر، مؤكدة أن بنزيما لم يتدرب مع بقية زملائه بالمجموعة.

وأضافت أن بنزيما تدرب بمفرده صباح الأمس داخل وخارج مرافق النادي، في إشارة إلى أنه لن يلحق بالمباراة المرتقبة أمام النيراتزوري.ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بالمجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، فيما يقبع الإنتر بالمركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

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