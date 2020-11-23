غربي كوردستان يسجل 100 اصابة جديدة بكورونا

2020/11/23 | 18:05 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل 100 إصابة جديدة وخمس حالات وفاة بفيروس كورونا في غربي كوردستان.

وبحسب بيان للهيئة، توزعت الإصابات الجديدة بالفيروس كما يلي: الحسكة 22، ديرك 8، القامشلي 15، كركي لكي 3، عامودا 2، رميلان 1، الرقة 15، الطبقة 12، منبج 5، كوباني 3، الشهباء 14 .

أما حالات الشفاء فقد بلغت 23 حالة، فضلاً عن تسجيل خمس حالات وفاة هي لرجلان من الحسكة، وآخران من الشهباء، وخامس من مخيم الهول.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية إلى 6691 منها شفاء 980 حالة ووفاة 183 شخصاً.

PUKmedia هيئة الصحة في الإدارة الذاتية

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