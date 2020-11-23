مدرب الحدود: التعادل أمام الصناعات من صالحنا

2020/11/23 | 18:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- عماد الركابي

تعادل فريق الحدود بكرة القدم، اليوم الاثنين، أمام فريق الصناعات الكهربائية ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري العراقي الممتاز ومن دون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الصناعة.

وقال مدرب الحدود مظفر جبار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "فريقه لم يكن جيد اليوم ولم يظهر بالمستوى المطلوب بسبب الغيابات الكبيرة في صفوفه بعد إصابة خمسة لاعبين، وهم المهاجم أباذر حسوني وكابتن الفريق محمود عيال واللاعب مصطفى محمد والمهاجم المحترف عبدالله كوفي فيما يغيب المحترف الآخر جوزيف نثانيال بسبب الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف، أن "فريقه كان يستحق الخسارة اليوم ولم يقدم أي مستوى فني وأن الخروج بنقطة واحدة يعد أمرا طيبا جدا في ظل الظروف التي يمر الفريق".

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