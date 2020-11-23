السليمانية.. خلافات كبيرة داخل الاتحاد الوطني وتوجيه عقوبة لطالباني

2020/11/23 | 18:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، عن وجود خلافات كبيرة في صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، وخاصة بين الرئيس المشترك لاهور شيخ جنكي وابن عمه نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني.

وقال المصدر لـ /المعلومة/ إنه “أثناء الاجتماع الأخير للمجلس القيادي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني فأن شيخ جنكي امتعض بشدة من تصرفات طالباني وتقاربه من الديمقراطي الكردستاني وحضوره اجتماع الرئاسات الثلاث دون العودة لرأي الحزب”.

وأضاف أن “مجموعة كبيرة داخل الاتحاد الوطني ترى بأن قوباد طالباني ينفذ توجيهات رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني ولايعارض له رأي وخاصة في المسائل الحساسة ويصوت داخل مجلس الوزراء دون العودة لرأي قيادة الاتحاد الوطني”.

وأشار إلى أنه “في اجتماع المجلس القيادي الأخير للاتحاد الوطني تم توجيه عقوبة لطالباني وتقليص صلاحياته داخل الحزب، وتوجيه توبيخ لجميع الفريق الحكومي للاتحاد الوطني بعدم التصويت على أي قرارات دون العودة للحزب” .انتهى 15 ع

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