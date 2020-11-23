حزب عبير موسي لن يكون نداء تونس 2 - محسن عامر

2020/11/23 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محسن_عامر عندما هرب نابوليون من منفاها في جزيرة ألبا الإيطالية كتبت الصحافة الفرنسية"الوحش يهرب من ألبا" و عندما اقترب من فرنسا كتبت" نابليون يدخل البلاد" و عندما دخل فرنسا كتبت "الإمبراطور يدخل البلاد".



حركة النهضة و نداء تونس راهنا على معطى سياسي متطابق في نزاعهم على السلطة، و هو ما رافق الٍرأي العام الذي دفع بوعي أو تحت ظغط الموجة نحو الإستقطاب.



وتحرك هذا الرأي العام متناغما مع ارتفاع حدة أو خبو الإس ......





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