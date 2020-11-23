دكانة الشطري -3- - ربيع نعيم مهدي

2020/11/23 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيع_نعيم_مهدي أجمل ما في مكتبة الشطري هو ثرائها، وما أقصده لا يعني شؤون المال بأي حال من الأحوال، فالغنى الذي تمتعت به مكتبة الوالد كان في روادها، وتحديداً اولائك الباحثين عن المعرفة، هم ليسوا بالضرورة من اصحاب القلم، لكن أحاديثهم تمنح سامعها متعة، فالبعض منهم يجسد دور الحكواتي في تقديم المعلومة التي توصّل لها.مرة وفي تسعينيات القرن الماضي كان في ضيافة المكتبة "عبود الشالجي"، واتمنى ان ذاكرتي اسعفتني في تذك ......





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