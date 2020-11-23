المغنية الكندية الشهيرة سيلين ديون ... ممثلة في فيلم روائي - سمير حنا خمورو

2020/11/23 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_حنا_خمورو واخيرا وبعد اريعين سنة من العمل الفني في مجال الغناء، وبيع عشرات الملايين من الالبومات في جميع انحاء العالم، وحققت اغانيها مرات عديدة أعلى المبيعات، حصلت سيلين ديون على اول دور حقيقي لها في السينما كممثلة، الى جانب الممثل الاسكتلندي سام هيومين (الجاسوس الذي تركني) والممثلة وعارضة الازياء الهندية بريانكا جوبرا جوناس (بايوتش ؛ إنذار في ماليبو).



فيلم بعنوان (نص لك Text for You)، فيلم رومانسي درامي عن ......





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