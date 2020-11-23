بيان جديد من وزارة الكهرباء بشأن الجباية الإلكترونية

2020/11/23 | 18:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الكهرباء وعلى ضوء موافقات وقرارات حكومية توجه الدعوات للشركات العالمية لأستقبال عروضها ودراستها للمضي بمشاريع الجباية الالكترونية.

بغداد_اعلام وزارة الكهرباءالاثنين ٢٣ تشرين الثاني ٢٠٢٠

في ظل مساعي وخطط وزارة الكهرباء للمضي بتطوير قطاع الطاقة الكهربائية،تعتزم الوزارة العمل على مشاريع الجباية الالكترونية بعد استحصال الموافقات الحكومية اللازمة لذلك.

المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى العبادي"اوضح، "ان الوزارة استحصلت الموافقات الحكومية والرسمية للمضي بالجباية الإلكترونية"، مبيناً"أن "هذا المشروع سيحد من الضائعات والتجاوزات ويحول المشتركين غير النظاميين إلى نظاميين"،وسيساعد على ترشيد الاستهلاك وسيشعر المواطنين الى الكلفة الباهظة التي تتكلفها صناعة الكهرباء.

وأضاف، أن "المشروع سيوفر موارد مالية يمكن من خلاله تغطية رواتب الموظفين وشراء المواد الحاكمة لإدامة الشبكة الكهربائية من محولات وشبكات توزيع ومد خطوط وغيرها"، مؤكدا أن "الوزارة بدأت بهذا المشروع من خلال نصب مقاييس ذكية ببعض المناطق وسيعمم في نهاية العام الحالي".وأشار إلى أن "الوزارة وجهت الدعوات للشركات العالمية المعنية بمشاريع الجباية الالكترونية والتي لها منصات تجارية معتمدة،وهي بطور استقدام العروض الفنية والتجارية للمضي بالمشروع خلال اسبوعين"،ونوه على أن هنالك "شركات قطاع خاص وأجنبية أبدت رغبتها بالعمل مع وزارة الكهرباء للمضي بهذا المشروع".وأوضح، أن "المشروع سيطبق ببعض المناطق المنتخبة من العراق ومن ثم سيتم تطبيقه في عموم العراق"، لافتا إلى أن "المشروع سيكون خير داعم للمواطن البسيط ومحدود الدخل باعتباره سيحتفظ بالدعم الحكومي المقدم للمواطنين والذي هو 90 % وبالتالي لن يكون مكلفا".

وأشار إلى أن "المشروع يوفر قاعدة بيانات ستبدأ من المستهلك بنصب مقياس الدفع المسبق ومن ثم ينطلق إلى المحولة التي بداخل الزقاق الواحد ثم نصب مقاييس على مغذيات 11 ومغذيات 33 وهذا سيحد من الضائعات والتجاوزات".

وأكد أن المشروع سيراقب ويحدد التجاوزات ليس من المواطنين فقط وإنما سيراقب جميع من يتلاعب بالمقاييس وكلفة الطاقة.

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