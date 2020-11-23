صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ

2020/11/23 | 18:11 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي عن تسجيل 118 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 57 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.وقال الساعدي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 118 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.- 57 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع البلديات الاول 11 حالة • قطاع الصدر 6 حالات • قطاع البلديات الثاني 12 حالة • قطاع النهروان 14 حالة• قطاع الرصافة 8 حالات • قطاع المدائن 6 حالات- 61 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية .واضاف الساعدي انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 70027 توفي منهم 1394 فيما اكتسب الشفاء 65169 ومتبقي قيد العلاج 3464".



ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء"./انتهى9

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