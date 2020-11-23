تدهور الحالة الصحية لبعض النواب المصابين بكورونـا

2020/11/23 | 18:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

كشفت اوساط نيابية عن تدهور الحالة الصحيـة لبعض النواب المصابيـن بفيروس كورونا ممن يخضعون حاليا تحت الحجر الصحي.

وعلمت ” خبر برس ” ان ” الحالة الصحية للنائب عن تحالف عراقيون علي العبودي ، هي الاكثر حرجا ولايزال يتلقى العلاج الطبي في العاصمة بغداد منذ اكثر من شهرين بعد اصابته بوباء كورونا ، فضلا عن النائب من تحالف الفتح حسين الزهيري الذي يتعالج حاليا في احد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت ، وكذلك النائب عن محافظة ميسان عباس سروط الذي يتابع اجراء الفحوصات الطبية في العمارة بعد تماثله للشفاء من كورونا “.

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