في شارع ’أبو نؤاس’.. اعتقال شخصين بحوزتهما ’قطع أثرية’ (صور)

2020/11/23 | 18:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألقت قوة من الشرطة الاتحادية، الاثنين، القبض على شخصين يحملان قطعاً أثرية وسط العاصمة بغداد.



وذكر مصدر امني لـ "ناس" (23 تشرين الثاني 2020)، ان "احدى مفارز الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية، القت القبض على شخصين بالجرم المشهود، يحملان قطعاً آثارية، في شارع ابو نؤاس قرب ملعب ليث حسين".

واشار الى ان "التحقيق يجري عن اصل القطع الاثرية عبر مختصين"، مبيناً ان "العملية تمت بعد متابعة ومعلومات مسبقة".

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