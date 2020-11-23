عملية إنقاذ بطولية.. رجل يحرر جروا من فكي تمساح (فيديو)

2020/11/23 | 18:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أظهر مقطع فيديو موقفا شجاعا لرجل نجح في إنقاذ جرو صغير من فكي تمساح هاجمه في فورت مايرز بفلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.

وتدخل ريتشارد ويلبانكس البالغ من العمر 74 عاما لإنقاذ الكلب الصغير الذي لم يتجاوز عمره ثلاثة شهور، حين سحبه تمساح إلى بركة ماء.

ووصف ويلبانكس الموقف بأنه كان مفاجئا، حيث خرج التمساح من الماء وأمسك بالجرو بسرعة "صاروخية".

وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية نقلتها صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن ردّ فعل ويلبانكس كان سريعا وتمثّل بالانقضاض على التمساح، وإجباره على تحرير الجرو.

وأضاف ويلبانكس أن فتح فكي التمساح كان "صعبا للغاية"، مشيرا إلى تلقيه لقاحا للكزاز لتعرض يديه لجروح، في حين يتمتع الكلب بصحة جيدة بعد فحص أطباء بيطريين له.

وعلقت ميريديث بود من اتحاد الحياة البرية في فلوريدا على مقطع الفيديو قائلة: "نعيش في منطقة طبيعية مشتركة مع حيوانات مثل التماسيح، وعلينا أن نحيا معا في تناغم"، في حين قال ويلبانكس إن "التماسيح جزء من النظام البيئي ولست مؤيدا لأي تغيير قد يؤثر سلبا عليه".

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