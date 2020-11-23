2020/11/23 | 18:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة شركات للاغذية والسجاد .. معرض البصرة الدولي يفتتح دورته السادسة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة شركات للاغذية والسجاد .. معرض البصرة الدولي يفتتح دورته السادسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).